Премьер Катара объяснил, что должно учитываться при решении конфликта на Украине

Аль Тани: решение украинского кризиса должно учитывать мнение Москвы и Киева

При урегулировании конфликта на Украине необходимо учитывать мнение Москвы и Киева. Об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«У Украины есть законные озабоченности, которые необходимо учитывать. И у России есть законные озабоченности, которые Украина также должна принять во внимание», — отметил он.

Аль Тани рассказал, что Катар предпринимал попытку выступить посредником между Россией и Украиной, чтобы урегулировать вопросы, связанные с энергетикой.

«К сожалению, это не сработало», — добавил политик.

Накануне министерство иностранных дел Саудовской Аравии сообщило, что представители США и Украины проведут переговоры по урегулированию конфликта на следующей неделе в городе Джидда.

В ведомстве уточнили, что стороны обсудят механизмы достижения временного прекращения огня и формирования основ для мирного диалога между Россией и Украиной.

Ранее в офисе Зеленского назвали запланированные темы обсуждения на переговорах с США.