Премьер Катара объяснил, что должно учитываться при решении конфликта на Украине

При урегулировании конфликта на Украине необходимо учитывать мнение Москвы и Киева. Об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«У Украины есть законные озабоченности, которые необходимо учитывать. И у России есть законные озабоченности, которые Украина также должна принять во внимание», — отметил он.
Аль Тани рассказал, что Катар предпринимал попытку выступить посредником между Россией и Украиной, чтобы урегулировать вопросы, связанные с энергетикой.
«К сожалению, это не сработало», — добавил политик.
Накануне министерство иностранных дел Саудовской Аравии сообщило, что представители США и Украины проведут переговоры по урегулированию конфликта на следующей неделе в городе Джидда.
В ведомстве уточнили, что стороны обсудят механизмы достижения временного прекращения огня и формирования основ для мирного диалога между Россией и Украиной.
Ранее в офисе Зеленского назвали запланированные темы обсуждения на переговорах с США.