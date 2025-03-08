Премьер Катара оценил действия Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Действия президента США Дональда Трампа, направленные на урегулирование украинского конфликта являются правильными. Об этом сообщил премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном.

«Это правильное направление... Предпринимаемые шаги являются правильными», — сказал он, комментируя действия Трампа.

Кроме того, Аль Тани подчеркнул, что при урегулировании конфликта на Украине необходимо учитывать законные озабоченности Москвы и Киева.

Накануне советник по национальной безопасности при администрации Трампа Майк Уолтц заявил, что США сохранят дипломатическую активность для разрешения конфликта между Россией и Украиной, однако признают сложность этого процесса. Под руководством Трампа Вашингтон продолжит политику посредничества и задействует все инструменты для вовлечения сторон в переговоры, добавил Уолтц.

Кроме того, министерство иностранных дел Саудовской Аравии сообщило, что представители США и Украины проведут переговоры по урегулированию конфликта на следующей неделе в городе Джидда.

В ведомстве уточнили, что стороны обсудят механизмы достижения временного прекращения огня и формирования основ для мирного диалога между Россией и Украиной.

Ранее были раскрыты темы грядущих переговоров между США и Украиной.