В США заявили, что дата встречи Путина и Трампа еще не определена

Рубио заявил, что дата встречи Трампа и Путина еще не определена

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что дата встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина еще не определена. Его слова передает телеканал Al Arabiya.

«Конкретная дата встречи Трампа и Путина не назначена», — поделился Рубио.

До этого телеканал CNN сообщал, что чиновники США на этой неделе проведут в Саудовской Аравии встречу с представителями России.

Источник не уточнил, кто именно будет участвовать в переговорах.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга не подтвердил подготовку встреч представителей России с представителями США в Саудовской Аравии на неделе.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что очередной раунд переговоров между РФ и США в Саудовской Аравии на этой неделе не планируется.

Ранее стало известно о странной ситуации в переговорах США и Украины в Джидде.