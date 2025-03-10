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В США заявили, что дата встречи Путина и Трампа еще не определена

Рубио заявил, что дата встречи Трампа и Путина еще не определена
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что дата встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина еще не определена. Его слова передает телеканал Al Arabiya.

«Конкретная дата встречи Трампа и Путина не назначена», — поделился Рубио.

До этого телеканал CNN сообщал, что чиновники США на этой неделе проведут в Саудовской Аравии встречу с представителями России.

Источник не уточнил, кто именно будет участвовать в переговорах.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга не подтвердил подготовку встреч представителей России с представителями США в Саудовской Аравии на неделе.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что очередной раунд переговоров между РФ и США в Саудовской Аравии на этой неделе не планируется.

Ранее стало известно о странной ситуации в переговорах США и Украины в Джидде.

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