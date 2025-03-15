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Меркель заявила, что Трамп восхищается Россией

Меркель: Трамп восхищается Россией, но не станет делать ей одолжений
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Jonathan Ernst/Reuters

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Berliner Zeitung назвала Россию сильной страной, которая вызывает восхищение у американского лидера Дональда Трампа.

«Россия — огромная страна с большим количеством полезных ископаемых, сильная ядерная держава с властным президентом», — описала свое видение Меркель.

По ее словам, «такая страна, совершенно очевидно, вызывает определенное восхищение у кого-то вроде Дональда Трампа».

При этом она подчеркнула, что это вовсе не означает, что Трамп будет делать «одолжения» России.

Также Меркель в этом интервью заявила, что было бы лучше, если бы она не видела перепалку президента США Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского в Белом доме. По ее словам, эту встречу «видели по всей России», в том числе и президент Российской Федерации Владимир Путин.

Ранее Трамп назвал сарказмом свои слова о завершении украинского конфликта за 24 часа.

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