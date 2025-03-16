Ушаков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа

Ушаков: встречу и телефонный разговор Путина и Трампа можно организовать быстро

Встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, а также телефонный разговор двух глав государств можно организовать «достаточно быстро». Об этом в комментарии журналисту Павлу Зарубину заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Эту встречу и телефонный разговор можно организовать достаточно быстро», — подчеркнул он.

Ушаков добавил, что Россия и США ведут контакты, однако на данный момент пока не на уровне глав государств.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора условились оставаться в контакте.

Телефонная беседа между американским госсекретарем и Лавровым состоялась 15 марта. В Госдепартаменте Соединенных Штатов сообщили, что стороны обсудили итоги недавних встреч в Саудовской Аравии, а также выразили готовность продолжить работу по восстановлению двусторонних связей.

Рубио также проинформировал Лаврова о принятом Вашингтоном решении приступить к военной операции против сил хуситов в регионе Красного моря. Российский министр подчеркнул необходимость немедленного прекращения применения силы, а также важность для всех сторон вступления в политический диалог, чтобы избежать эскалации.

Ранее Европа призналась в совершении еще одного антироссийского шага.