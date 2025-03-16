Лавров и Рубио договорились о продолжении контактов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора условились оставаться в контакте. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Телефонная беседа между американским госсекретарем и Лавровым состоялась 15 марта. В Госдепартаменте Соединенных Штатов сообщили, что стороны обсудили итоги недавних встреч в Саудовской Аравии, а также выразили готовность продолжить работу по восстановлению двусторонних связей.

Рубио также проинформировал Лаврова о принятом Вашингтоном решении приступить к военной операции против сил хуситов в регионе Красного моря. Российский министр подчеркнул необходимость немедленного прекращения применения силы, а также важность для всех сторон вступления в политический диалог, чтобы избежать эскалации.

Ранее Трамп рассказал о разнице в отношениях с Россией и Путиным.