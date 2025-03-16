Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров и Рубио договорились о продолжении контактов

МИД России: Лавров и Рубио условились оставаться в контакте
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора условились оставаться в контакте. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Телефонная беседа между американским госсекретарем и Лавровым состоялась 15 марта. В Госдепартаменте Соединенных Штатов сообщили, что стороны обсудили итоги недавних встреч в Саудовской Аравии, а также выразили готовность продолжить работу по восстановлению двусторонних связей.

Рубио также проинформировал Лаврова о принятом Вашингтоном решении приступить к военной операции против сил хуситов в регионе Красного моря. Российский министр подчеркнул необходимость немедленного прекращения применения силы, а также важность для всех сторон вступления в политический диалог, чтобы избежать эскалации.

Ранее Трамп рассказал о разнице в отношениях с Россией и Путиным.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами