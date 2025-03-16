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В Кремле заявили, что Путин лично принял решение о поездке в Курскую область

Песков: Путин лично принял решение изменить график для поездки в Курскую область
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Решение изменить рабочий график и отправиться в Курскую область принял лично президент России Владимир Путин. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в этот день глава государства должен был проводить регулярное совещание по экономическим вопросам.

«Но президент принял другое решение», — заявил Песков, комментируя поездку Путина в Курскую область.

До этого Путин заявил, что с пониманием отнесся к просьбе своего американского коллеги Дональда Трампа пощадить заблокированных в Курской области военнослужащих ВСУ. Он пообещал гарантировать им жизнь и достойное обращение, но только в одном случае — если Киев прикажет своим солдатам сдаться и сложить оружие.

15 марта Минобороны РФ сообщило, что с начала специальной военной операции российские военные уничтожили 658 самолетов, 283 вертолета и 46 776 беспилотников, принадлежащих ВСУ. По данным ведомства, потери украинских войск за все время боевых действий в Курской области превысили 67,6 тысячи человек.

Ранее российский боец оценил укрепления ВСУ в Курской области.

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