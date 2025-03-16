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Российский боец оценил укреплениях ВСУ в Курской области

Боец ВС РФ с позывным Мангуст: ВСУ поставили серьезные укрепления под Курском
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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) возвели «серьезные укрепления» на территории Курской области. Об этом сообщил начальник штаба полка Северной группировки с позывным Мангуст, передает ТАСС.

«Довольно серьезные были укрепления там. Видимо они с августа месяца предвидели развитие ситуации, что им придется держать оборону именно по этому рубежу. Поэтому рубежи были заранее подготовлены», — заявил он.

По словам бойца, у украинской стороны были бетонные огневые точки, а некоторые пункты временной дислокации были настолько хорошо оборудованы, что в них находились бани и продовольственные склады. Глава генштаба добавил, что сначала российским бойцам было очень тяжело, однако украинские военные поняли, что ВС РФ собирается идти до конца и «вгрызаться» в них. Он отметил, что у солдат ВСУ «надломился дух» и российская сторона «победила».

15 марта Минобороны РФ сообщило, что с начала специальной военной операции российские военные уничтожили 658 самолетов, 283 вертолета и 46 776 беспилотников, принадлежащих ВСУ. По данным ведомства, потери украинских войск за все время боевых действий в Курской области превысили 67,6 тысячи человек.

Ранее в сети появилась видеозапись перехвата украинского дрона, пытавшегося атаковать Москву.

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