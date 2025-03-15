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Минобороны раскрыло количество уничтоженных за время СВО самолетов ВСУ

Минобороны: ВС РФ с начала СВО уничтожили 658 самолетов и 283 вертолета ВСУ
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Global Look Press

С начала специальной военной операции российские военные уничтожили 658 самолетов, 283 вертолета и 46 776 беспилотников, принадлежащих Вооружённым силам Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны в сводке о ходе СВО.

Кроме того, украинская армия потеряла 601 зенитный ракетный комплекс, 22 285 танков и других боевых бронированных машин, а также 1 527 боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО), 22 581 орудие полевой артиллерии и минометов и 32 902 единицы специальной военной автомобильной техники.

Потери украинских формирований за все время боевых действий в Курской области превысили 67,6 тыс. человек.

Кроме того, украинские подразделения лишились 393 танков и 2437 автомобилей, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов и 52 пусковых установок реактивных систем залпового огня. Среди них — семь пусковых установок комплексов MLRS и 13 пусковых установок комплексов HIMARS.

Как рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, брошенную на поле боя военную технику ВСУ при этом доставляются в научно-исследовательские центры для изучения.

Ранее в сети появилась видеозапись перехвата украинского дрона, пытавшегося атаковать Москву.

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