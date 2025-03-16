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Во Франции словами о Путине отреагировали на военную риторику Макрона

Французский политик Филиппо: не Путин хочет мировой войны, а Макрон
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Justin Tallis/Reuters

Не президент России Владимир Путин не хочет глобальной войны, а французский лидер Эммануэль Макрон делает все для начала мирового конфликта. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Это не Путин хочет третьей мировой войны», — подчеркнул политик.

Филиппо отметил, что именно Макрон поддержкой Киева фактически добивается такого варианта развития событий. По его мнению, есть время остановить это.

До этого Макрон заявлял, что европейские страны могут отправить военный контингент своих миротворцев в украинские города Киев, Львов и Одессу.

6 марта глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. По его словам, эта дискуссия ведется «с откровенно враждебной целью», и союзники Украины «даже же не скрывают, для чего им это надо».

Ранее в ОДКБ предупредили о рисках из-за отправки военных ЕС на Украину.

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