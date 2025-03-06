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Лавров: РФ не видит компромисса по миротворцам на Украине

Лавров заявил, что РФ не видит компромисса по иностранным миротворцам на Украине
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Места для компромисса мы не видим», — сказал глава российского МИД в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвирой.

По его словам, эта дискуссия ведется «с откровенно враждебной целью», и союзники Украины «даже же не скрывают, для чего им это надо».

Лавров заявил, что при размещении миротворческого контингента на Украине западные страны не захотят согласовывать условия мирного регулирования.

В феврале газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Великобритания и Франция изучают возможность отправки до 30 тысяч миротворцев на Украину. По ее данным, решение может быть принято при достижении соглашения о прекращении огня.

6 марта турецкая газета Milliyet сообщила, что Турция совместно с другими странами рассмотрит участие в миротворческой миссии на Украине.

Ранее в ОДКБ предупредили о рисках из-за отправки военных ЕС на Украину.

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