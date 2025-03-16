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Макрон назвал три города Украины, куда Европа может отправить своих военных

Макрон заявил, что Европа может отправить своих военных в Киев, Львов и Одессу
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Yara Nardi/Pool/Reuters

Европейские страны могут отправить военный контингент своих миротворцев в украинские города Киев, Львов и Одессу. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Le Parisien.

«Украина суверенна, и если она попросит союзные войска находиться на ее территории, то это не зависит от того, согласится Россия или нет», — подчеркнул он.

Как отмечается в сообщении Le Parisien, Макрон говорил о таких городах, как Киев, Одесса и Львов.

До этого постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что Российская Федерация не будет рассматривать иностранных военных, которые могут быть отправлены на Украину в рамках возможного контингента, как миротворцев.

6 марта глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. По его словам, эта дискуссия ведется «с откровенно враждебной целью», и союзники Украины «даже же не скрывают, для чего им это надо».

Ранее в Австралии не исключили вариант отправки миротворцев на Украину.

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