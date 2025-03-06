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В ОДКБ предупредили о рисках из-за отправки военных ЕС на Украину

Генсек ОДКБ Тасмагамбетов: отправка армии ЕС на Украину создаст опасную ситуацию
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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Вероятная отправка европейских военных контингентов на Украину создаст в регионе опасную ситуацию. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов в интервью газете «Известия».

«До сих пор эти контингенты там официально не присутствуют. Причина в том, что это может создать опасную ситуацию в масштабах региона», — заявил генсек ОДКБ.

Тасмагамбетов добавил, что едва ли население европейских стран, которое «уже определенно испытывает усталость» от негативных явлений в экономической и социальной сферах, одобрит такое решение своих правительств. Генсек ОДКБ пояснил, что отправка военных ЕС на Украину ляжет дополнительным бременем на плечи общества даже в том случае, если эти контингенты не будут задействованы в наступательных операциях.

23 февраля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что власти Великобритании и Франции изучают возможность отправки до 30 тысяч миротворцев на Украину. По информации издания, Лондон и Париж связывают этот шаг с достижением соглашения о прекращении огня.

О намерениях отправить миротворцев на Украину заявлял и президент Франции Эммануэль Макрон. Он говорил, что мир может вернуться на европейский континент только после «умиротворения России».

Ранее Британия и Франция решили создать новый мирный план по Украине.

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