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В США раскрыли, как можно было намного раньше решить конфликт на Украине

Дэвис: конфликт на Украине можно было решить раньше, если бы Запад слушал Россию
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Mariam Zuhaib/AP

Конфликт на Украине можно было урегулировать намного лет раньше, если бы страны Запада слушали Россиию и понимали обеспокоенность Москвы по вопросам безопасности. Об этом заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.

«С самого начала Россия пыталась решить все дипломатическим путем <…> Все можно было закончить в 2022, 2023 или даже в 2014 годах. Но каждый раз, когда звучал отказ, Россия становилась только сильнее», - подчеркнул он.

Дэвис напомнил, что на Западе не вспоминают о возможностях ранее завершить, политики не говорят о том, что Украина отвергла проекты двух соглашений, которые предлагались Россией.

Переговоры украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии состоялись 11 марта и длились около восьми часов. По итогам встречи Киев заявил о готовности принять предложение Вашингтона, касающееся введения 30-дневного режима прекращения огня.

Спустя два дня президент РФ Владимир Путин также сообщил о готовности российских властей рассмотреть данную инициативу. При этом он обратил внимание на необходимость доработать ряд нюансов и предупредил, что Москва подпишет соглашение о перемирии с Киевом, только если оно приведет к долгосрочному миру.

Ранее США не исключили закрепление суверенитета России над Донбассом и Крымом.

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Переговоры о мире на Украине
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