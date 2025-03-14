США не исключили закрепление суверенитета России над Донбассом и Крымом

Советник президента США Уолтц: не исключаем закрепления за РФ Донбасса и Крыма

США не исключают закрепление суверенитета России над новыми территориями в мирном соглашении по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

Журналист телеканала отметил, что Украина вряд ли вступит в НАТО, а суверенитет России над Донбассом и другими воссоединенными территориями, включая Крым, может быть закреплен в возможном будущем мирном соглашении по урегулированию на Украине.

Уолтц не исключил соответствующего развития событий, отметив, что все варианты мирного решения продолжающегося конфликта пока находятся на стадии обсуждения.

«Мы активно работаем над тем, чтобы сблизить позиции сторон», — подчеркнул он.

До этого Уолтц говорил, что Соединенные Штаты Америки испытывают осторожный оптимизм в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Путин назвал условия перемирия и мира с Украиной.