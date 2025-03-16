Боец «Ахмата» рассказал о разрушениях под Суджей от действий ВСУ

РИА Новости: ВСУ за два дня разрушили большую часть домов в Зазулевке под Суджей

Боец спецназа «Ахмат», входящего в состав группировки «Север» Вооруженных сил (ВС) РФ, с позывным «Тарик», сообщил РИА Новости, что за два дня танк и минометы украинских войск разрушили большую часть домов в освобожденной Зазулевке Суджанского района Курской области.

«Два дня подряд работал танчик, 120-й миномет, было все… Это вот за два дня (разрушения. — «Газета.Ru»), после того, как мы сюда зашли… И вот они начали все уже (обстреливать. — «Газета.Ru»), мирные, не мирные (цели. — «Газета.Ru»)», — рассказал военный.

Вечером 15 марта заместитель командира спецназа «Ахмат» с позывным «Разведчик» заявил в эфире телеканала «Россия 1», что войска РФ продвигаются в сторону города Сумы на Украине.

13 марта военный корреспондент Федор Громов, комментируя заявление Путина о необходимости создания зоны безопасности вдоль границы с Украиной, заявил, что ВС РФ следует занять позиции так, чтобы город Сумы находился в зоне досягаемости российской артиллерии. Тогда удастся защитить Курскую область от нападений противника, считает он. Военкор назвал Сумы главной логистической тыловой базой ВСУ на время вторжения в Курскую область. Он добавил, что в перспективе может пойти речь и о «походе на Сумы», в зависимости от обстоятельств.

Ранее ВС РФ уничтожили бронесарай ВСУ в Курской области.