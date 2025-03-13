Военкор указал на необходимость огневого контроля над Сумами

Чтобы защитить Курскую область от нападений противника, Вооруженным силам РФ следует занять позиции так, чтобы город Сумы находился в зоне досягаемости российской артиллерии. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал военный корреспондент Федор Громов, комментируя заявление президента России Владимира Путина о необходимости создания зоны безопасности вдоль границы с Украиной.

«Этот город стал главной логистической тыловой базой ВСУ на время вторжения в Курскую область, именно на него опиралось снабжение всей группировки противника», — сказал Громов.

Он добавил, что в перспективе может пойти речь и о «походе на Сумы», в зависимости от обстоятельств.

До этого военный блогер Юрий Подоляка рассказал о продвижении ВС РФ в Сумской области.

По словам военкора, накануне ВС РФ зашли в село Басовка и там закрепились.

Военный эксперт Виталий Киселев в свою очередь сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) направляют резервы из Житомирской и Одесской областей, чтобы противостоять наступлению российским войскам в Сумской области.

Ранее в Кремле заявили о заключительной стадии операции по освобождению Курской области.