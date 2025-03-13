Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военкор указал на необходимость огневого контроля над Сумами

Военкор Громов: ВС РФ необходимо взять под огневой контроль Сумы
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Чтобы защитить Курскую область от нападений противника, Вооруженным силам РФ следует занять позиции так, чтобы город Сумы находился в зоне досягаемости российской артиллерии. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал военный корреспондент Федор Громов, комментируя заявление президента России Владимира Путина о необходимости создания зоны безопасности вдоль границы с Украиной.

«Этот город стал главной логистической тыловой базой ВСУ на время вторжения в Курскую область, именно на него опиралось снабжение всей группировки противника», — сказал Громов.

Он добавил, что в перспективе может пойти речь и о «походе на Сумы», в зависимости от обстоятельств.

До этого военный блогер Юрий Подоляка рассказал о продвижении ВС РФ в Сумской области.

По словам военкора, накануне ВС РФ зашли в село Басовка и там закрепились.

Военный эксперт Виталий Киселев в свою очередь сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) направляют резервы из Житомирской и Одесской областей, чтобы противостоять наступлению российским войскам в Сумской области.

Ранее в Кремле заявили о заключительной стадии операции по освобождению Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами