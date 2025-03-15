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Замкомандира «Ахмата» заявил о продвижении ВС РФ в сторону Сум

Замкомандира «Ахмата»: ВС РФ продвигаются в сторону украинского города Сумы
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска продвигаются в сторону города Сумы на Украине. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 1» заместитель командира спецназа «Ахмат» с позывным «Разведчик».

Отвечая на вопрос, есть ли у Вооруженных сил РФ планы «идти на Сумы и до каких пор стоит задача создать буферную зону» вдоль государственной границы, о которой накануне говорил президент РФ Владимир Путин, боец ответил:

«Эту задачу я озвучивать не могу, до каких границ. Но я вам скажу, что мы уже двигаемся в сторону Сум».

По словам «Разведчика», в Судже и окрестностях города еще остаются небольшие скопления украинских военных, при этом многие из них прячутся в подвалах, потому что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) их бросило.

13 марта военный корреспондент Федор Громов, комментируя заявление Путина о необходимости создания зоны безопасности вдоль границы с Украиной, заявил, что ВС РФ следует занять позиции так, чтобы город Сумы находился в зоне досягаемости российской артиллерии. Тогда удастся защитить Курскую область от нападений противника, считает он. Военкор назвал Сумы главной логистической тыловой базой ВСУ на время вторжения в Курскую область. Он добавил, что в перспективе может пойти речь и о «походе на Сумы», в зависимости от обстоятельств.

Ранее военный блогер рассказал о продвижении ВС РФ в Сумской области.

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