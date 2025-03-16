Подразделения ВДВ России ликвидировали усиленную боевую машину Вооруженных сил Украины «бронесарай». Кадры операции были опубликованы в Telegram-канале «Военкоры русской весны» («РВ»).

На записи видно, как беспилотник-камикадзе атакует гусеничную технику, защищенную со всех сторон бревнами. Несмотря на импровизированную броню, оператор дрона обнаружил уязвимый участок и направил ударный аппарат в цель, что привело к детонации объекта.

Вечером 15 марта стало известно, что подразделение Вооруженных сил Украины численностью более 100 человек попало в окружение западнее Суджи в Курской области.

Российские военные в пятницу, 14 марта, освободили Гончаровку, расположенную неподалеку от Суджи. Это село стало 28-м населенным пунктом в Курской области, освобожденным от украинских вооруженных сил за последнюю неделю, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее ВС России начали штурм Гоголевки в Курской области.