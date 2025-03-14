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Датские демократы призвали объединиться против США из-за Гренландии

Датский политик Нильсен призвал объединиться против США из-за Гренландии
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Marko Djurica/Reuters

Политические силы Гренландии должны срочно сформировать широкую коалицию, чтобы продемонстрировать сплоченность перед лицом возможной аннексии острова Соединенными Штатами. С таким призывом выступили демократы после победы на прошедших выборах, сообщает Reuters со ссылкой на заявление лидера партии «За бизнес» Йенса-Фредерика Нильсена.

«Сейчас не время для внутренних разногласий. Ситуация слишком серьезна. Когда нам угрожают, мы должны выступать единым фронтом», — подчеркнул Нильсен.

Партия «За бизнес», выступающая за постепенную независимость Гренландии от Дании, акцентирует необходимость консолидации всех политических сил.

В пятницу председатель комитета по обороне датского парламента Расмус Ярлов заявил, что возможное присоединение Гренландии к США может привести к войне между Данией и Соединенными Штатами.

13 марта президент США Дональд Трамп заявил, что присоединение Гренландии к американской территории случится, поскольку это необходимо для международной безопасности.

Незадолго до этого газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники в администрации Белого дома, написала, что Трамп рассматривает территориальную экспансию как ключевой элемент своего политического наследия и продолжает активно продвигать эту идею, несмотря на сопротивление со стороны других стран.

Ранее в США рассказали, зачем Трамп хочет увеличить территорию Америки.

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