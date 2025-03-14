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В Дании прокомментировали вопрос о возможном присоединении Гренландии к США

Ярлов: присоединение Гренландии к США приведет к войне
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Depositphotos/AP

Возможное присоединение Гренландии к США может привести к войне между Данией и Соединенными Штатами. Об этом на своей странице в соцсети X написал председатель комитета по обороне датского парламента Расмус Ярлов.

«Мы не одобряем шутки генсека НАТО с Трампом о Гренландии. Это означало бы войну между двумя странами НАТО», — заявил он.

13 марта президент США Дональд Трамп заявил, что присоединение Гренландии к американской территории случится, поскольку это необходимо для международной безопасности.

Незадолго до этого газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники в администрации Белого дома, написала, что Трамп рассматривает территориальную экспансию как ключевой элемент своего политического наследия и продолжает активно продвигать эту идею, несмотря на сопротивление со стороны других стран.

Издание отметило, что администрация Белого дома не исключает военные сценарии для приобретения Гренландии.

Ранее генсек НАТО Рютте прокомментировал вопрос о возможном присоединении Гренландии к США.

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