Трамп рассказал о телефонных переговорах США с Россией и Украиной

Трамп заявил, что 14 марта США провели хорошие переговоры с Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что 14 марта он провел «очень хорошие» звонки с руководителями России и Украины. Об этом он сказал во время выступления в американском Минюсте, передает РИА Новости.

«У нас сегодня были очень хорошие звонки с Россией и с Украиной», — сказал глава Белого дома.

Он напомнил, что Украина согласна на прекращение огня. Политик выразил надежду на то, что удастся договориться и с Россией.

Трамп добавил, что обсуждения с российской стороной вопроса режима прекращения огня в украинском конфликте идут «тяжело», но Вашингтон получает хороший отклик. Он также отметил, что недавно получил «довольно хорошие новости» по вопросу урегулирования конфликта.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

14 марта президент России Владимир Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую Соединенными Штатами инициативу прекращения огня на Украине, но есть нюансы, которые необходимо предусмотреть. В частности, речь идет о присутствии украинских военных в Курской области. Непонятно, кто будет отдавать приказы о прекращении огня и какова будет их цена, добавил глава государства.

Ранее Трамп рассказал, чем мог закончиться конфликт на Украине.