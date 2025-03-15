Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с ТАСС заявил, что украинские военные могли оставить в Курской области техники минимум на $120 млн.

По его словам, в основном ВСУ оставили танки Abrams.Большое количество брошенной техники есть на фото- и видеоматериалах, отснятых в регионе.

«Противник, как зашел на большом количестве натовской дорогой, действительно серьезной техники, так ее и без всякого сожаления бросил. Мы примерно представляем, что «Абрамсы» в среднем оцениваются на оружейных рынках по 12 млн долларов. Можно себе представить примерную стоимость, допустим, десятка этих машин — как минимум 120 миллионов долларов», — отметил Михайлов.

До этого группа украинских пограничников добровольно сдалась в плен в Харьковской области. Речь идет о группе, которая принадлежит третьему погранотряду Госпогранслужбы Украины, дислоцированной в районе населенного пункта Красное Первое Харьковской области. Пограничников взяли в плен на Купянском направлении.

Ранее Украину обвинили в нежелании обменивать всех пленных.