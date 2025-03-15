Премьер Британии обратился к мировым лидерам на фоне переговоров по Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе беседы с лидерами ряда других государств заявил, что они должны быть готовы сами отстаивать и защищать любое соглашение о прекращении огня на Украине. Об этом пишет Reuters.

Глава правительства 15 марта принял участие в виртуальной встрече с примерно 25 мировыми лидерами из стран Европы, Канады, Новой Зеландии и Австралии. Мероприятие, посвященное ситуации в зоне боевых действий, было организовано Лондоном.

«Если [президент РФ Владимир] Путин серьезно настроен на мир, то все очень просто: он должен прекратить атаки на Украину и согласиться на прекращение огня», — сказал Стармер.

Он призвал собеседников продолжать оказывать давление на Москву. По словам премьер-министра, западным странам надо «двигаться вперед и готовиться к миру», который должен оказаться надежным и долговечным.

11 марта украинские власти сообщили о готовности принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня.

Впоследствии российский лидер также заявил, что Москва готова рассмотреть данную инициативу. При этом Путин уточнил, что соглашение о перемирии может быть подписано, только если оно приведет к долгосрочному миру. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в РФ отвергли призыв Великобритании к перемирию на Украине без каких-либо условий.