Медведев отверг призыв британского министра принять перемирие на Украине без условий

Медведев рассказал, куда британский министр может засунуть идею с перемирием

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем аккаунте в соцсети X прокомментировал предложение министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми принять перемирие на Украине без каких-либо условий.

«Британия и ее министр [Лэмми] могут засунуть их идею в ж**у, из которой она появилась, дипломатически выражаясь», — написал Медведев.

Таким образом он прокомментировал предложение Лэмми пойти на перемирие с Украиной без каких-либо условий.

По словам Лэмми, лидеры стран «Большой семерки» солидарны во мнении о том, что президенту России Владимиру Путину якобы нельзя позволить «менять правила игры».

Газета Politico со ссылкой на проект итогового документа будущего саммита ЕС писала, что Евросоюз планирует призвать РФ «проявить волю» к завершению украинского конфликта. В документе будет упомянута роль европейских стран в урегулировании украинского конфликта, а именно их готовность участвовать в переговорах для обеспечения «справедливого мира».

Ранее эксперт раскрыл, что больше всего раздражает ЕС в политике вокруг Украины.