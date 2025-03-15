Сенатор Карасин: Уиткофф увез в Вашингтон соображения Москвы по миру на Украине

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что прилетавший в Москву на переговоры спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф увез в Вашингтон предложения России по урегулированию конфликта на Украине. Публикация появилась в его Telegram-канале.

Сенатор подчеркнул, что «караван здравого смысла и усилий по поиску решения украинской драмы все же движется вперед», несмотря на попытки лидеров Европы, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Британии Кира Стармера, нагнетать «милитаристские страсти».

«Прилетавший в Москву Уиткофф увозит в Вашингтон наши соображения по продвижению урегулирования», — написал сенатор.

Он также подчеркнул, что призыв президента Владимира Путина отдать приказ солдатам ВСУ в Курской области сдаться является «четким сигналом», который должен быть услышан.

13 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ согласна с предложением о прекращении огня на Украине. Однако, по словам главы государства, подобный исход событий возможен лишь при условии, что это приведет к долгосрочному миру. Российский лидер подчеркнул, что в идее о 30-дневном перемирии необходимо учесть ряд нюансов. После Путин провел переговоры в закрытом формате со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Китае усомнились в необходимости заключать перемирие на Украине.