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В Китае усомнились в необходимости заключать перемирие на Украине

Эксперт Гоу Лиу: договор о перемирии невыгоден России, он служит интересам США
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Евгений Биятов/РИА Новости

Кратковременное прекращение огня на Украине отвечает интересам Соединенных Штатов и не учитывает озабоченностей России. Таким мнением поделился эксперт Центра изучения России при Восточно-китайском педагогическом университете Гоу Лиу в беседе с ТАСС.

«Договоренности между США и Украиной о временном прекращении огня не служат целям урегулирования российско-украинского конфликта, но направлены на максимальное удовлетворение интересов США», — сказал Гоу Лиу.

Эксперт напомнил, что Трамп в одностороннем порядке договорился с Украиной, а до этого выступал с угрозами в адрес РФ. По мнению аналитика, превращение временного прекращения огня в долгосрочное отвечает интересам Трампа, но это не то решение, которого ждет Москва.

Соединенные Штаты намерены впоследствии взять Украину под контроль и сдерживать Россию, указал Гоу Лиу.

«Можно наблюдать, что активное участие Трампа в решении российско-украинского вопроса изменило модель опосредованной войны периода Байдена, теперь он рассматривает Украину как объект инвестирования для максимизации своих стратегических интересов», — отметил он.

13 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ согласна с предложением о прекращении огня на Украине. Однако, по словам главы государства, подобный исход событий возможен лишь при условии, что это приведет к долгосрочному миру. Российский лидер подчеркнул, что в идее о 30-дневном перемирии необходимо учесть ряд нюансов. После Путин провел переговоры в закрытом формате с Уиткоффом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова указала на осведомленность команды Трампа о происходящем на Украине.

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