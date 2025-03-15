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В Индии назвали устаревшим сложившийся после Второй мировой войны миропорядок

Глава МИД Индии: возникший в XX веке миропорядок ориентирован на Запад и устарел
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Илья Питалев/РИА Новости

Мировой порядок, сложившийся после Второй мировой войны, устарел и ориентирован на Запад. Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в интервью британской газете Financial Times.

По его словам, Индия хочет чего-то больше, чем эволюционное развитие, но что было бы удобным и устойчивым. Министр уверен, что новый миропорядок должен отражать мир таким, каким он является в настоящий момент, а не таким, каким он был во вторую половину XX века, когда «правила были в пользу Запада».

Дипломат отметил, что концепции, основанные на международных договорах, типичны для старого порядка, а новый порядок — «это нечто более гибкое».

Джайшанкар добавил, что Индия занимает более выгодное положение в многополярном мире, поскольку за последние годы ее экономика выросла и стала пятой по величине в мире.

В этом же интервью глава МИД Индии заявил, что Нью-Дели поддерживает тесные связи с Москвой несмотря на критику стран Запада.

Ранее политолог Сергей Станкевич заявил, что миром будет управлять тройка великих держав.

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