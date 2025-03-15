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В Индии заявили, что не хотят отказываться от исторических связей с Россией

Глава МИД: Индия поддерживает тесные связи с Россией, несмотря на критику Запада
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Imago/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Индия поддерживает тесные связи с Российской Федерацией несмотря на критику стран Запада. Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в интервью британской газете Financial Times.

По его словам, с середины прошлого века отношения Индии с Россией были стабильными, несмотря на то, что отношения между Россией и Китаем, Россией и Западом, а также Западом и Китаем принимали разные обороты.

Газета напомнила, что с начала российской специальной военной операции на Украине Джайшанкар придерживается мнения о том, что у Европы есть своя точка зрения на эти события, у Индии — своя, и Нью-Дели не собирается отказываться от старых связей с Россией.

Индия также не захотела осуждать действия России на Украине и продолжила покупать ее нефть, что вызвало недовольство Запада, говорится в статье.

Власти Индии неоднократно заявляли, что будут самостоятельно принимать решения об импорте энергоносителей, в том числе из России.

Известно, что в январе 2025 года Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, импорт увеличился на 4,3% по сравнению с декабрем прошлого года и составлял до 1,58 млн баррелей в день.

Ранее сообщалось, почему Китай ограничил импорт российской нефти.

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