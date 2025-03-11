Политолог: миром будет управлять тройка великих держав

Миром вскоре будет управлять тройка великих держав — Россия, США и Китай. Более того, есть даже возможная дата глобального перелома. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил политолог Сергей Станкевич.

«Не исключено, что 3 сентября, когда в Пекине будет отмечаться 80-летие окончания Второй мировой войны, куда приглашены и [президент России Владимир] Путин, и [президент США Дональд] Трамп, состоится своего рода инаугурация новой большой тройки великих держав», — сказал Станкевич.

Он добавил, что Европа тем временем отчаянно пытается застолбить себе место в новом миропорядке. В частности, речь идет о Франции и Великобритании.

В феврале издание Asia Times писало, что у президента США Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина есть историческая возможность сформировать новый мировой порядок, который будет соответствовать реалиям XXI века.

По мнению авторов, когда Трамп и Путин «разрешат» украинский конфликт, у них появится возможность в тесном сотрудничестве с Китаем войти в историю как соавторы многополярного мира. Три великие державы могли бы сформировать глобальный мировой порядок, подходящий в XXI веке, отмечается в материале.

Ранее в Германии предрекли серьезный конфликт США и Европы из-за Украины.