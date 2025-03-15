Великобританию попросили «тихо посидеть в сторонке» после выдвинутых к РФ требований

Великобритания не играет никакой роли на переговорах по Украине и ничего не может требовать от России, ей следует «помолчать и тихо посидеть в сторонке». Об этом в своем Telegram-канале написал член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя призыв Лондона к РФ согласиться на перемирие с Украиной без предварительных условий.

«Главе МИД Британии, которая во всей истории с урегулированием конфликта вообще сбоку-припеку, поскольку выступает против переговоров как таковых, лучше бы помолчать и тихо посидеть в сторонке», — выразил мнение сенатор.

14 марта министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми потребовал от России прекращения огня на Украине без каких-либо условий. По его словам, лидеры стран «Большой семерки» солидарны во мнении о том, что президенту России Владимиру Путину нельзя позволить «менять правила игры».

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

Ранее Дмитрий Медведев в жесткой форме отверг призыв Британии к перемирию на Украине без условий.