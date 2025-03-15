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Меркель рекомендовала не игнорировать интересы России

Экс-канцлер Германии Меркель призвала не игнорировать интересы России
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Markus Schreiber/AP

Необходимо учитывать интересы Российской Федерации. Об этом заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью газете Berliner Zeitung.

«Рассуждать об интересах России нужно обязательно», — подчеркнула она.

Меркель обратила внимание на то, что западные страны перестали обсуждать точку зрения президента России Владимира Путина на расширение Североатлантического альянса на восток, и это «нехорошо».

Дипломатические инициативы необходимо планировать заранее, чтобы воспользоваться ими в нужный момент, резюмировала бывший канцлер.

В январе американский журнал Atlantic писал, что президент России Владимир Путин сумел обеспечить стране благоприятные условия для развития, которые позволили успешно преодолевать санкции и добиваться побед на фронте. Автор материала отметил, что в течение многих месяцев российский лидер эффективно боролся с Западом без какой-либо помощи со стороны. Сегодня обстоятельства гораздо более благоприятны для Москвы, как на Украине, так и на международной арене.

Российская армия, говорится в статье, продолжает успешное наступление в зоне специальной военной операции. При этом Путин уверенно управляет страной, опираясь на поддержку народа и верит в победу.

Ранее на Западе восхитились сдержанностью Путина.

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