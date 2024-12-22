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На Западе восхитились сдержанностью Путина

Политик Гэллоуэй восхитился терпением Путина на фоне провокаций Украины
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин демонстрирует невероятный уровень самоконтроля и сдержанности на фоне провокаций Украины. Таким мнением в социальной сети Х поделился британский политик Джордж Гэллоуэй.

«У Путина ангельское терпение», — отметил он.

Политик подчеркнул, что, если бы на месте главы российского государства был бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, то от Киева уже не осталось бы «камня на камне».

21 декабря профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что Россия действует сдержанно в военном конфликте с Украиной, так как побеждает.

До этого сообщалось, что Украина намерена заявить о готовности к мирным переговорам. Делегация главы офиса украинского президента Андрея Ермака встретилась в США с командой избранного американского президента Дональда Трампа. В то же время лидеры Североатлантического альянса организовали обсуждение альтернативы по украинскому урегулированию, чтобы «не провоцировать» Россию. При этом цели НАТО поменялись — речь уже не идет о поражении России, но о намерении дать Киеву переговорные позиции повыгоднее. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали, сколько продержится Украина без американской помощи.

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