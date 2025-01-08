Президент России Владимир Путин сумел обеспечить стране благоприятные условия для развития, которые позволили успешно преодолевать санкции и добиваться побед на фронте. Об этом говорится в статье в американском журнале Atlantic.

Автор материала отмечает, что в течение многих месяцев российский лидер эффективно боролся с Западом без какой-либо помощи со стороны. Сегодня обстоятельства гораздо более благоприятны для Москвы, как на Украине, так и на международной арене.

Российская армия, говорится в статье, продолжает успешное наступление в зоне специальной военной операции. При этом Путин уверенно управляет страной, опираясь на поддержку народа и верит в победу.

7 января избранный американский лидер Дональд Трамп выразил надежду на то, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным по Украине могут пройти в течение полугода.

22 декабря Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что Россия готова выстраивать отношения с другими странами, но только не в ущерб себе.

Ранее на Западе восхитились сдержанностью Путина.