Тележурналистка ткнула Трампа микрофоном в лицо

Репортер ткнула Трампа микрофоном в лицо на военной базе под Вашингтоном

На военной базе Эндрюс под Вашингтоном тележурналистка пресс-пула Белого дома случайно ткнула президента США Дональда Трампа в лицо микрофоном на штанге. Об этом пишет ТАСС.

«Она только что стала крупной новостью нынешнего вечера. Вы видели это?» — с улыбкой прокомментировал инцидент глава Белого дома.

Перед этим Трамп молча смерил репортера взглядом.

9 марта сообщалось, что Трамп на встрече с журналистами прервал репортера телеканала NBC после вопроса о ссоре главы департамента эффективности государственного управления (DOGE), миллиардера Илона Маска и госсекретаря Марко Рубио. Глава Белого дома заявил, что никакого конфликта не было, и обвинил журналиста в стремлении раздуть сенсацию. Трамп прервал последовавший спор вопросом о том, какое издание представляет репортер. Услышав ответ, американский лидер махнул рукой.

Позже Трамп не согласился со словами журналиста газеты The Washington Post, который заявил, что удары Вооруженных сил РФ по Украине демонстрируют неуважение российского лидера Владимира Путина по отношению к главе Белого дома. Американский лидер поинтересовался, в каком издании работает репортер. Тот ответил, что представляет The Washington Post. Трамп подчеркнул, что эта газета «в значительной мере утратила доверие».

Ранее Трамп подшутил над Вэнсом из-за носков.