Трамп резко ответил репортеру, заявившему о неуважении со стороны Путина

Президент США Дональд Трамп не согласился со словами журналиста газеты The Washington Post, который заявил, что удары Вооруженных сил РФ по Украине демонстрируют неуважение российского лидера Владимира Путина по отношению к главе Белого дома.
«Он проявляет неуважение ко мне?» — спросил Трамп и поинтересовался, в каком издании работает репортер.
Тот ответил, что представляет The Washington Post. Трамп подчеркнул, что эта газета «в значительной мере утратила доверие».
9 марта Трамп заявил, что он имел хорошие отношения с Путиным, несмотря на жесткую позицию по России. Американский лидер пояснил, что жесткость позиции в отношении РФ подтверждают санкции, принятые в его первый срок на посту президента.
До этого Трамп заявил, что ему проще иметь дело с Россией, чем с Украиной в контексте урегулирования конфликта. Он выразил уверенность, что президент РФ Владимир Путин на самом деле хочет достичь мира, несмотря на то, что у Москвы сейчас на руках «все карты».
Также американский президент неоднократно напоминал, что Путин сделал ему комплимент, назвав его гением.
Ранее в США раскрыли отношение Трампа к Путину и Зеленскому.