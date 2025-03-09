Трамп прервал журналиста после вопроса о стычке Маска и Рубио

Трамп прервал репортера NBC после вопроса о конфликте Маска и Рубио

Президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами прервал репортера телеканала NBC после вопроса о ссоре главы департамента эффективности государственного управления (DOGE), миллиардера Илона Маска и госсекретаря Марко Рубио. Об этом сообщил совладелец Trending Politics Коллин Рагг в социальной сети X (бывший Twitter).

Глава Белого дома заявил, что никакого конфликта не было и обвинил журналиста в стремлении раздуть сенсацию. Трамп прервал последовавший спор вопросом о том, какое издание представляет репортер. Услышав ответ, американский лидер махнул рукой.

«Ничего удивительного. Достаточно, NBC», — резюмировал Трамп.

Накануне газета The New York Times писала, что Маск поругался с госсекретарем Рубио. По информации издания, в ходе недавнего заседания кабинета министров Рубио «выслушивал целый список претензий от самого богатого человека в мире». Госсекретарь назвал слова Маска о неспособности сократить штатную численность госдепартамента неправдой. Рубио обратил внимание на то, что свыше 1,5 тыс. сотрудников уволились в обмен на денежную компенсацию. Он посоветовал главе DOGE устроить их обратно на работу, чтобы затем продемонстрировать «шоу с увольнением».

До этого Трамп попросил Маска осторожнее действовать при сокращении сотрудников федеральных ведомств. Глава Белого дома рекомендовал руководителю DOGE использовать «скальпель вместо топора». Трамп обратил внимание на то, что «важно сохранить лучших и самых продуктивных людей».

Ранее стало известно, что в США клерки и чиновники называют сотрудников Илона Маска «масквичами».