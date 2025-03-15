Рогов заявил, что Зеленский оказался в тупике из-за ситуации в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский попал в тупик со спасением попавшей в окружение группировки украинской армии в Курской области. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по инициативе новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Своим решением президент России [Владимир Путин] поставил Зеленского в тупик <...> Зеленский находится, по сути, в цугцванге, когда любое действие для него проигрышное», — отметил он.

Рогов добавил, что если президент Украины даст команду сдаваться, то признает свое поражение, что станет началом капитуляции.

Президент России Владимир Путин заявил, что с понимаем отнесся к просьбе американского лидера Дональда Трампа пощадить заблокированных в Курской области военнослужащих ВСУ. Он пообещал гарантировать им жизнь и достойное обращение, но только в одном случае — если Киев прикажет солдатам сдаться и сложить оружие. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал это решение гуманным, отметив, что у властей Украины еще есть шанс спасти своих людей. В то же время президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что курская операция ВСУ подходит к концу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал условия перемирия и мира с Украиной.