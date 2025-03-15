Сенат США в промежуточном голосовании одобрил продолжение финансирования правительства

Сенат США в ходе промежуточного голосования одобрил проект закона о продолжении финансирования работы федерального правительства. Об этом пишет РИА Новости.

Для прохождения на итоговое утверждение законопроекту было необходимо получить 60 голосов сенаторов, отметило агентство. Итоговое голосование пройдет позже.

Если бы законопроект не приняли, то США могли столкнуться с остановкой работы федерального правительства — шатдауном.

13 марта президент США Дональд Трамп сообщал, что на этой неделе могла произойти частичная остановка работы федерального правительства (шатдаун). Ответственность за это американский лидер возлагал на демократическую партию. При этом американский лидер выражал надежду, что члены Демпартии все-таки поддержат законопроект о продолжении работы правительства в сенате США и шатдауна удастся избежать.

До этого о возможном шатдауне в США заявлял лидер сенатского меньшинства Чак Шумер. Он отмечал, что работа правительства могла частично остановиться в ночь на 15 марта, если сенаторы-демократы отказались бы поддержать предложенный республиканцами закон о бюджете.

Ранее Трамп сообщил, что Маск выявил нарушения в бюджете США на миллиарды долларов.