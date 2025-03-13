Трамп допустил наступление шатдауна в США

Президент США Дональд Трамп допустил, что на этой неделе может произойти частичная остановка работы федерального правительства (шатдаун). Ответственность за это американский лидер возложил на демократическую партию, пишет РИА Новости.

«Если произойдет шатдаун, то это не вина республиканцев. Мы провели законопроект, имея невероятные республиканские голоса… При наступлении шатдауна, даже демократы признают, это будет их вина», — сказал Трамп журналистам перед встречей с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме.

При этом американский лидер выразил надежду, что члены Демпартии все-таки поддержат законопроект о продолжении работы правительства в сенате США и шатдауна удастся избежать.

До этого о шатдауне в США заявил лидер сенатского меньшинства Чак Шумер. Он отметил, что работа правительства может частично остановиться в ночь на 15 марта, если сенаторы-демократы откажутся поддержать предложенный республиканцами закон о бюджете.

Шумер отметил, что финансирование правительства должно носить двухпартийный характер, однако республиканцы выбрали однопартийный путь и подготовили резолюцию о временном финансировании без участия демократов. Это позволит избежать шатдауна, а также даст время на согласование законопроекта, который устроит и демократов и республиканцев, подытожил сенатор.

Ранее Трамп сообщил, что Маск выявил нарушения в бюджете США на миллиарды долларов.