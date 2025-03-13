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В США может наступить шатдаун из-за отказа демократов поддержать бюджет

Сенатор Шумер: из-за позиции демократов по бюджету в США может наступить шатдаун
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Patrick Semansky/AP

Работа федерального правительства США может частично остановиться в ночь на 15 марта после того, как сенаторы-демократы откажутся поддержать предложенный республиканцами закон о бюджете, заявил лидер сенатского меньшинства Чак Шумер. Об этом сообщает газета New York Post.

По словам сенатора, финансирование правительства должно носить двухпартийный характер, но сенаторы от Республиканской партии выбрали однопартийный путь и подготовили резолюцию о временном финансировании без всякого участия демократов.

Шумер отметил, что демократы единогласно поддерживают принятие «чистой» резолюции о временном финансировании до 11 апреля. Это позволит продолжить работу правительства и даст конгрессу время на согласование законопроекта, который устраивает и Демократическую, и Республиканскую партии.

10 марта президент США Дональд Трамп заявил, что к концу недели в стране может наступить шатдаун (частичная приостановка работы правительства).

Ранее федеральное правительство США приостановило работу из-за непринятия бюджета.

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