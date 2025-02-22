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Трамп сообщил, что Маск выявил нарушения в бюджете США на миллиарды долларов

Трамп: Маск обнаружил мошенничества на миллиарды, хотя еще даже не начал работу
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Alex Brandon/AP

Курируемое Илоном Маском ведомство по повышению эффективности правительства (DOGE) выявило финансовые нарушения в бюджете США на миллиарды долларов еще до старта полноценной деятельности. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отметив, что «цифры сложно поверить», передает ТАСС.

Сразу после инаугурации 20 января DOGE начало масштабную проверку госрасходов. По словам Трампа, обнаружены «бесполезные траты, махинации и злоупотребления на уровне, которого никто не видел». Ведомство уже приостановило работу Агентства США по международному развитию (USAID) для реорганизации и сэкономило $55 млрд.

«Илон делает то, на что у многих не хватило бы смелости. Мы находим миллиарды долларов нарушений — вы не поверите масштабам. А мы ещё даже не начали по-настоящему», — заявил президент на встрече с журналистами.

Маск намерен сократить госрасходы на $2 трлн. Трамп подчеркнул, что цель — «оптимизировать страну для ее выживания и процветания».

DOGE создано для борьбы с коррупцией и неэффективностью в госаппарате. Первые результаты ведомства подтверждают системные проблемы, накопленные «за много лет», как отметил Трамп.

Ранее в США усилили охрану Маска на фоне полученных им угроз.

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