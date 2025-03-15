Трамп сообщил о получении хороших новостей по урегулированию на Украине

Трамп: по Украине есть хорошие новости, но до завершения переговоров далеко

Американский президент Дональд Трамп в ходе своего выступления в министерстве юстиции США заявил о получении хороших новостей по урегулированию конфликта на Украине. Трансляцию вел телеканал Fox 26.

«Перед тем, как я сюда приехал, я получил довольно хорошие новости, так что посмотрим, что будет дальше», — отметил Трамп.

Он уточнил, что до урегулирования конфликта предстоит пройти «еще долгий путь».

До этого Трамп говорил, что получил «очень хорошие ответы» от России и Украины на предложение по прекращению огня.

По словам американского президента, США хотят добиться прекращения огня от российской стороны после того, как Украина согласилась на это пойти.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин отреагировал на обращение президента США Дональда Трампа, касающееся судьбы украинских военных, блокированных в Курской области.

Ранее Трамп объяснил невозможность заключить мир на Украине за одни сутки, как он обещал.