В Кремле заявили, что услышали сигнал от США

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин отреагировал на обращение президента США Дональда Трампа, касающееся судьбы украинских военных, блокированных в Курской области. Его слова передает ТАСС.

По его словам, Путин гарантировал военнослужащим ВСУ сохранение жизни и достойные условия в случае, если Киев отдаст приказ о сложении оружия и сдаче в плен.

«Как вы могли убедиться, президент России Владимир Путин позитивно откликнулся на призыв Дональда Трампа в отношении тысяч украинских военных, оказавшихся в окружении после вторжения ВСУ в Курскую область. Обращение американского лидера было услышано. Наш президент обеспечил гарантии жизни и уважительного обращения к украинским военнослужащим при условии, что Киев отдаст приказ о капитуляции», — пояснил Ушаков.

Он подчеркнул, что выполнение этих условий зависит исключительно от решения украинской стороны.

Владимир Путин заявил, что с понимаем отнесся к просьбе Дональда Трампа пощадить заблокированных в Курской области военнослужащих ВСУ. Он пообещал гарантировать им жизнь и достойное обращение, но только в одном случае — если Киев прикажет солдатам сдаться и сложить оружие. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал это решение гуманным, отметив, что у властей Украины еще есть шанс спасти своих людей. В то же время президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что курская операция ВСУ подходит к концу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп объяснил невозможность заключить мир на Украине за одни сутки, как он обещал.