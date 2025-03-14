Макрон призвал Россию согласиться на 30-дневное перемирие с Украиной

Российская Федерация «обязана принять» предложение Соединенных Штатов Америки и Украины о 30-дневном прекращении огня. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в социальной сети Х (бывший Twitter).

Макрон подчеркнул, что боевые действия «должны быть остановлены».

Французский лидер добавил, что обсудил итоги встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Накануне президент России Владимир Путин после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что Россия согласна с предложением США о 30-дневном перемирии на Украине. Однако это решение, по словам российского лидера, должно привести к долгосрочному миру.

Также Путин озвучил несколько вопросов, которые возникают в случае введения режима прекращения огня. В частности, остается непонятным, что делать с участком Курской области, оккупированным украинскими военными.

Кроме того, президент РФ выразил опасения, что Украина может воспользоваться этим перемирием для новой мобилизации и перевооружения армии. Путин подчеркнул, что в этот период необходимо установить контроль за действиями украинских властей.

До этого в городе Джидда в Саудовской Аравии прошли переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина заявила о готовности принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня. Вашингтон собирался передать эту информацию Москве, подчеркнув, что ключом к миру является «взаимность» в этом вопросе.

Ранее в ЕС решили призвать РФ «проявить волю», чтобы завершить конфликт на Украине.