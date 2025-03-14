Трамп назвал хорошим обсуждение с Путиным прекращения огня на Украине

Трамп: обсуждение перемирия на Украине идет хорошо, но ситуация сложная

Обсуждение между США и Россией возможного 30-дневного перемирия на Украине продвигается хорошо, однако в целом ситуация является сложной, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Мы работаем с ним (президентом РФ Владимиром Путиным. — прим. ред.), и я думаю, что все идет достаточно хорошо, хотя ситуация очень сложная», — отметил Трамп.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня.

13 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ согласна с предложением о прекращении огня на Украине. Однако, по словам главы государства, подобный исход событий возможен лишь при условии, что это приведет к долгосрочному миру. Российский лидер подчеркнул, что в идее о 30-дневном перемирии необходимо учесть ряд нюансов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин ответил на просьбу Трампа «пощадить украинских военных».