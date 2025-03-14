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В СБУ рассказали о подозреваемом в ликвидации Ганула

СБУ: подозреваемый в убийстве Ганула — 46-летний дезертир ВСУ
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Полиция Одесской области/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Подозреваемый в ликвидации украинского националиста Демьяна Ганула — 46-летний дезертир из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Служба безопасности Украины в социальных сетях.

В СБУ опровергли информацию о том, что был задержан 53-летний одессит — этот мужчина оказался только похож на убийцу Ганула. Про задержанного известно, что он дезертировал из Вооруженных сил Украины 23 февраля. Досудебное расследование проводится по статье об умышленном убийстве. Украинские силовики добавили, что отрабатывается версия о заказном характере ликвидации Ганула.

Ганула застрелили на людной улице в Одессе утром 14 марта. Следователи рассматривают несколько версий убийства: среди них месть за помощь в организации задержания уклонистов от мобилизации. Ганул известен как один из участников поджога Дома профсоюзов 2 мая 2014 года.

Депутат Госдумы Вассерман предположил, что в убийстве виновны соратники Ганула. Активистка Ольга Игнатьева считает, что этот инцидент — сигнал для сообщников националиста по поджогу Дома профсоюзов 2 мая 2014 года. Накануне ЕСПЧ возложил ответственность за эту трагедию на украинские власти. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее момент ликвидации украинского неонациста Ганула попал на видео.

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