На Украине удивились словам Рютте о членстве Украины в НАТО

Стефанишина удивилась словам Рютте об отказе Украине в членстве в НАТО

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина выразила недоумение в связи с заявлением генерального секретаря НАТО Марка Рютте о невозможности вступления Киева в альянс. Об этом сообщила пресс-служба украинского минюста.

Как отмечается в сообщении, Стефанишина подчеркнула, что подобные заявления не озвучивались в ходе предыдущих контактов между сторонами.

Она также напомнила, что решение о принятии новых членов требует консенсуса всех государств — участников организации. По словам вице-премьера, Украина не намерена становиться «буферной территорией» или «российской колонией», при этом она подчеркнула приверженность страны евроатлантическому курсу.

Рютте в пятницу подтвердил, что вопроса вступления Украины в Североатлантический альянс больше нет в повестке дня. На вопрос о том, «правда ли президент Соединенных Штатов снимает со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в НАТО», Рютте ответил: «Да». Также он заявил, что НАТО не будет принимать участия в обеспечении прекращения огня на Украине в случае заключения перемирия.

Ранее в Госдуме оценили слова генсека НАТО о вступлении Украины в альянс.