Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине удивились словам Рютте о членстве Украины в НАТО

Стефанишина удивилась словам Рютте об отказе Украине в членстве в НАТО
close
Global Look Press

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина выразила недоумение в связи с заявлением генерального секретаря НАТО Марка Рютте о невозможности вступления Киева в альянс. Об этом сообщила пресс-служба украинского минюста.

Как отмечается в сообщении, Стефанишина подчеркнула, что подобные заявления не озвучивались в ходе предыдущих контактов между сторонами.

Она также напомнила, что решение о принятии новых членов требует консенсуса всех государств — участников организации. По словам вице-премьера, Украина не намерена становиться «буферной территорией» или «российской колонией», при этом она подчеркнула приверженность страны евроатлантическому курсу.

Рютте в пятницу подтвердил, что вопроса вступления Украины в Североатлантический альянс больше нет в повестке дня. На вопрос о том, «правда ли президент Соединенных Штатов снимает со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в НАТО», Рютте ответил: «Да». Также он заявил, что НАТО не будет принимать участия в обеспечении прекращения огня на Украине в случае заключения перемирия.

Ранее в Госдуме оценили слова генсека НАТО о вступлении Украины в альянс.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами