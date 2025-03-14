Генсек НАТО заявил, что вопроса вступления Украины в НАТО больше нет в повестке

Рютте: вступление Украины в НАТО больше не рассматривается

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что вопроса вступления Украины в Североатлантический альянс больше нет в повестке дня. Об этом он сообщил в интервью Bloomberg TV.

На вопрос о том, «правда ли президент Соединенных Штатов снимает со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в НАТО», Рютте ответил: «Да».

Также он заявил, что НАТО не будет принимать участия в обеспечении прекращения огня на Украине в случае заключения перемирия.

В этом же интервью генеральный секретарь альянса заявил, что позитивно оценивает возможность прекращения боевых действий на Украине в 2025 году.

11 марта в Джидде прошли переговоры делегаций США и Украины. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Кроме того, стороны согласовали сделку по полезным ископаемым.

13 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ согласна с предложением о прекращении огня на Украине. Однако, по словам главы государства, подобный исход событий возможен лишь при условии, что это приведет к долгосрочному миру. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее французский политик заявил об истерике Зеленского после слов Путина о перемирии.