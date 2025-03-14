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В Госдуме оценили слова генсека НАТО о вступлении Украины в альянс

Депутат Чепа: США додавили НАТО в вопросе членства Украины в альянсе
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Владимир Трефилов/РИА Новости

США додавили НАТО в вопросе вступления Украины в Североатлантический альянс. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Я думаю, что американские коллеги додавили, понимая, что это путь в никуда. С теми позициями, которые были у [генсека НАТО Марка] Рютте были, и у его европейских коллег с обещаниями Киеву, все время была какая-то двусмысленность», — сказал депутат.

Несколькими часами ранее Рютте подтвердил, что вопроса вступления Украины в Североатлантический альянс больше нет в повестке дня. Генсек НАТО согласился с тем, что с такой инициативой выступили США.

13 марта помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что о членстве Украины в НАТО не может идти речь в контексте мирного урегулирования конфликта и будущего Украины. По его словам, такого мнения придерживаются Россия и США.

Ранее в НАТО допустили альтернативные гарантии безопасности Украины.

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